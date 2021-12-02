Скандальный переезд. На месте центра гематологии все-таки будет детсад, но не простой

В здании бывшего центра гематологии откроют детский сад для детей медиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Открытие филиала детского сада-яслей №115 "Наристе" при Министерстве здравоохранения пройдет завтра, 3 декабря.
"На сегодня есть большая потребность в открытии дополнительного дошкольного образовательного учреждения для детей медицинских работников, в связи с чем принято решение открыть дополнительный филиал детского сада на 400 мест", - пояснили в пресс-службе Минздрава.
Ранее в редакцию Kaktus.media обращалась читательница. По ее словам, центр гематологии на пересечении улиц Шакирова и Ахунбаева в принудительном порядке просят освободить здание, при этом судьба больных никого не интересует.
За комментариями редакция обращалась к директору Национального центра онкологии и гематологии (напомним, их объединили в 2017 году) Бактыгуль Султангазиевой, которая сказала, что центр гематологии переводят в здание бывшего отделения детской онкологии. Само оно переехало в новый корпус при Национальном центре охраны материнства и детства. Она также сказала, что в здании центра гематологии, возможно, вновь откроют детский сад. Сегодня эта информация подтвердилась.
В редакцию по поводу переезда центра гематологии обращались дважды. Некоторые сотрудники были возмущены, что перевозить мебель и вещи им приходится своими силами.
Источник: kaktus.media
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