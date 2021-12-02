Нурбек Алимбеков подал в суд на Шайлообека Атазова

Алимбеков обратился в суд, потому что считает, что Атазов распространил сведения, порочащие его честь и достоинство.
Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Нурбек Алимбеков подал в суд на своего коллегу - депутата от "Ата Мекена" Шайлообека Атазова. Об этом сообщили сторонники Алимбекова.
Депутаты баллотировались по одному Толойконскому избирательному округу №8, где в итоге победил Алимбеков, набрав 40,96% голосов избирателей. Атазов набрал 36,81%. Ранее он высказал свое несогласие с итогами выборов.
Алимбеков обратился в суд, потому что считает, что Атазов распространил сведения, порочащие его честь и достоинство.
Ранее Атазов заявлял следующее: "В Толойконском округе был и админресурс, и деньги раздавали сумками. Это были агитаторы Нурбека Алимбекова, но от органов реакции не последовало. 40 женщин-агитаторов они незаконно привлекли к работе. Нам не нужен мандат. Мы хотим, чтобы надежда избирателей не была сломлена".
"Пусть Атазов прекратит неоправданную клевету. Народ хранил молчание до сих пор", - заявил сторонник Алимбекова Нрулан Орозбаев.
В Верховном суде пообещали уточнить подробности заявления.
Источник: kaktus.media
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