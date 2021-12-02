Пограничники Кыргызстана и Таджикистана со 2 декабря будут совместно патрулировать приграничную территорию

Пограничные подразделения Сторон продолжат нести службу в повседневном режиме.
Ночь в местности Дахма Баткенского района Баткенской области прошла спокойно, обстановка стабильная, сообщает пресс-служба Погранслужбы ГКНБ.
По данным ведомства, вчера, 1 декабря 2021 года, в местности Торт-Кочо Баткенской области в 23:30 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием акимов приграничных районов, представителей правоохранительных и компетентных органов Сторон.
В ходе встречи обсуждалось происшествие, произошедшее в 21:15 в местности Дахма Баткенского района Баткенской области вблизи условной линии госграницы, когда неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана.
По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы Сторон, начиная со 2 декабря 2021 года, будут проводить совместное патрулирование приграничной территории.
Пограничные подразделения Сторон продолжат нести службу в повседневном режиме.
По состоянию на 9:00 2 декабря 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.
Источник: Кабар
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