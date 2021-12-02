"Обещанного три года ждут". В Бишкеке выявили очень страшный тротуар

До ремонта дороги с тротуаром было все в порядке.
Прошло уже больше двух лет с тех пор, как отремонтировали улицу имени С.Чокморова на участке от проспекта Молодой Гвардии до улицы имени Бейшеналиевой. Новенький асфальт на дороге выглядит замечательно в отличие от тротуара вдоль школы и детских садов.
До ремонта дороги с тротуаром было все в порядке. Теперь вместо него полоса препятствий для больших и маленьких пешеходов. Строители сняли старый асфальт, набросали прямо на землю камней, кусков бетона и прочего строительного мусора. Ходить там теперь невозможно, ни взрослым, ни тем более детям. Почему не сделали тротуар вместе с дорогой? Скорее всего, деньги утекли в другие места.
Обещали, что тротуар восстановят и он будет лучше прежнего. Как там в поговорке: "Обещанного три года ждут"? Но даже если и так - срок–то уже заканчивается.
Источник: vb.kg
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