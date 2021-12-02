В Кыргызстане образован Национальный совет по водным и земельным ресурсам – состав

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о Национальном совете по водным и земельным ресурсам.

Согласно документу, в целях повышения эффективности координации деятельности министерств, административных ведомств и государственных органов по вопросам управления, охраны и использования водных и земельных ресурсов, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляю:

1. Образовать Национальный совет по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики.

2. Утвердить:

- Положение о Национальном совете по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 1;

- состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 2.

3. Возложить исполнение функций секретариата Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики на уполномоченный орган в сфере природных ресурсов Кыргызской Республики.

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

5 Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования.

Состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики:

- Президент Кыргызской Республики, председатель Национального совета;

- Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, заместитель председателя Национального совета;

- министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, заместитель председателя Национального совета.

Члены Национального совета:

- министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;

- министр финансов Кыргызской Республики;

- министр сельского хозяйства Кыргызской Республики;

- министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

- министр здравоохранения Кыргызской Республики;

- министр энергетики Кыргызской Республики;

- председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

- председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по согласованию);

- директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.