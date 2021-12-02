В Кыргызстане образован Национальный совет по водным и земельным ресурсам – состав

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о Национальном совете по водным и земельным ресурсам.
Согласно документу, в целях повышения эффективности координации деятельности министерств, административных ведомств и государственных органов по вопросам управления, охраны и использования водных и земельных ресурсов, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляю:
1. Образовать Национальный совет по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики.
2. Утвердить:
- Положение о Национальном совете по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 2.
3. Возложить исполнение функций секретариата Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики на уполномоченный орган в сфере природных ресурсов Кыргызской Республики.
4. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
5 Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования.
Состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики:
- Президент Кыргызской Республики, председатель Национального совета;
- Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, заместитель председателя Национального совета;
- министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, заместитель председателя Национального совета.
Члены Национального совета:
- министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;
- министр финансов Кыргызской Республики;
- министр сельского хозяйства Кыргызской Республики;
- министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
- министр здравоохранения Кыргызской Республики;
- министр энергетики Кыргызской Республики;
- председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
- председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по согласованию);
- директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!