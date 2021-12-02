Мирбек Маниясов, активист: «Выборы прошли спокойно и прозрачно!»

Не наблюдалось использование административного ресурса или оказание давления.
— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?
— Выборы прошли в хорошем темпе. Пришли наблюдатели из ОБСЕ, говорили, что выборы прошли без нарушений. Не наблюдалось использование административного ресурса или оказание давления. По-моему, выборы прошли спокойно и прозрачно. В народе возникли недопонимания из-за сбоя сервера. ЦИК должен вынести правильные результаты по итогам ручного подсчета.
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7
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