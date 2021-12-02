Мирбек Маниясов, активист: «Выборы прошли спокойно и прозрачно!»

Не наблюдалось использование административного ресурса или оказание давления.

— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?

— Выборы прошли в хорошем темпе. Пришли наблюдатели из ОБСЕ, говорили, что выборы прошли без нарушений. Не наблюдалось использование административного ресурса или оказание давления. По-моему, выборы прошли спокойно и прозрачно. В народе возникли недопонимания из-за сбоя сервера. ЦИК должен вынести правильные результаты по итогам ручного подсчета.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7