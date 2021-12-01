Баяна Кулова, журналист: «Достаточно!»

Народ очень хочет обновления, раскрыл тем самым свои карты

— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?

— Думала успокоитесь, а вы выступаете так, будто правите всей страной. Словно Кыргызстан развалится, жизнь закончится, если вас не изберут, будто народ нуждается в вас.

Низкая явка избирателей говорит о том, что у людей возникло чувство отвращения от этих эксов, а также чрезмерных амбиций новичков, от их пустословия и отсутствия чего-либо в голове. Если бы это было не так, не набрал бы не имеющий ни копейки Эрулан Кокулов 16 тысяч голосов. Народ очень хочет обновления, раскрыл тем самым свои карты. Обновления хочу и я.

Уважайте выбор народа, не ведите себя так, будто страна принадлежит вам!

А как на счет требования об отставке Акылбека Жапарова? Этот человек вовсе не вмешивался в ваши дела! Лишь обеспечил честные выборы.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7