Баяна Кулова, журналист: «Достаточно!»

Народ очень хочет обновления, раскрыл тем самым свои карты
— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?
— Думала успокоитесь, а вы выступаете так, будто правите всей страной. Словно Кыргызстан развалится, жизнь закончится, если вас не изберут, будто народ нуждается в вас.
Низкая явка избирателей говорит о том, что у людей возникло чувство отвращения от этих эксов, а также чрезмерных амбиций новичков, от их пустословия и отсутствия чего-либо в голове. Если бы это было не так, не набрал бы не имеющий ни копейки Эрулан Кокулов 16 тысяч голосов. Народ очень хочет обновления, раскрыл тем самым свои карты. Обновления хочу и я.
Уважайте выбор народа, не ведите себя так, будто страна принадлежит вам!
А как на счет требования об отставке Акылбека Жапарова? Этот человек вовсе не вмешивался в ваши дела! Лишь обеспечил честные выборы.
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!