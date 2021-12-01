Кундуз Сулайманов, победитель в Токтогульском избирательном округе: «Народ голосовал за того, кого хотел»

Народ голосовал за того, кого хотел.

— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?

— Выборы прошли честно. Власть не вмешивалась, не пыталась протолкнуть своего кандидата. Административный ресурс не использовался. Народ голосовал за того, кого хотел. Те, кто не добился победы, получив мало голосов, утверждают, что выборы прошли нечестно. По правде говоря, решение принимал народ. Люди не голосовали за тех, кто не прошел. Поэтому будет лучше признать результаты выборов, а не скандалить.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7