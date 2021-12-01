Выборы прошли. Не будет ли теперь отключений света?

В этом году обострился дефицит электроэнергии из-за низкого объема воды в Токтогульском водохранилище.

Несмотря на ожидающиеся трудности, соответствующие чиновники обещают бесперебойную подачу электроэнергии.

К этому времени в прошлом году объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 14 млрд кубометров. А к 30 ноября этого года объем воды немного превышает 11 млрд кубометров (11 млрд 60 млн м3). Приток воды составляет 165 кубометров в секунду, а расход – 518 кубометров. Другими словами, расхода много.

Из-за кризиса Кыргызстан объявил об импорте электроэнергии от всех соседних стран. Точнее, планировались поставки 900 млн кВт/час электроэнергии из Казахстана, 750 млн из Узбекистана, 501 млн из Туркменистана, более 2 млрд из России. Отмечалось, что из Таджикистана ежедневно поступает в районе 1 млн кВт/час электроэнергии. Энергетики объяснили это так: «Таджики предложили электроэнергию, мы согласились». Позднее соседи дали разъяснения о том, что бесплатную энергию они поставляли в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но, по некоторым данным, Таджикистан перестал поставлять электроэнергию в Кыргызстан. Министерство энергетики Кыргызстана не подтвердило и не опровергло эту информацию. Ответа мы ждали две недели.

Два месяца назад, точнее 2 октября делегация Кыргызстана прибыла в Душанбе, чтобы рассмотреть вопрос поставок электроэнергии. А на прошлой неделе Таджикистан распространил информацию: «Решение об экспорте электроэнергии в Кыргызстан не было принято». Но мы напоминаем, как наши говорили о ежедневном поступлении 1 млн кВт/час электроэнергии.

Есть еще один вопрос. Во время агитационной кампании О. Текебаев раскрыл важную информацию. «Мы на основании соглашений получали электроэнергию из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана. Но с наступлением зимы они перестали ее поставлять, заявляя, что электроэнергия нужна им самим». Но власти никак не отреагировали на слова политика. Мы на протяжении недели ждали комментариев со стороны пресс-службы Министерства энергетики. В итоге они ответили: «Руководство приказало нам не давать комментарии по импорту электроэнергии не только вам, но и всем журналистам».

Тем временем в народе начали говорить: «После выборов начнутся отключения света». Но ведь президент Садыр Жапаров говорил о недопустимости перебоев в обеспечении электроэнергией. Энергетики, местные власти призывают не верить слухам, предупреждая при этом, что перебои с подачей электроэнергии возможны только при авариях или ремонтных работах, а отключений по графику не будет.

Так как мы переживем эту зиму, если не будут поставок электроэнергии от соседей? После выборов участятся случаи отключения света? Какие тайны скрывает Кыргызстан в вопросах, касающихся электроэнергии. Вот эти вопросы так и остаются открытыми.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 1