Мечты сбудутся? АБР даст Бишкеку деньги на покупку электробусов (и не только)

Ожидается, что такая мера позволит улучшить качество воздуха, сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог.

Азиатский банк развития (АБР) утвердил пакет финансирования в размере $50,65 млн для оказания помощи Кыргызстану в приобретении аккумуляторных электрических автобусов и улучшении транспортной инфраструктуры в Бишкеке. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Ожидается, что такая мера позволит улучшить качество воздуха, сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог.

Проект электрификации городского транспорта, состоящий из кредита в размере $25 млн, гранта в размере $25 млн и софинансирования в размере $650 тыс из Фонда технологий высокого уровня, будет финансировать закупку 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие автобусы на дизельном топливе и троллейбусы.

В рамках проекта также будет модернизирована инфраструктура двух троллейбусных депо и создан 3,5-километровый пилотный коридор зеленой мобильности для увеличения скорости движения автобусов и повышения надежности услуг общественного транспорта в центре Бишкека.

Электрические автобусы будут легкодоступны для инвалидов и пожилых пассажиров, а также женщин с детьми. Они будут оснащены средствами безопасности, такими как камеры и тревожные кнопки. АБР также улучшит работу автобусов в Бишкеке путем содействия повышению операционной эффективности, финансовой устойчивости и развития знаний и навыков водителей автобусов, говорится в сообщении.

"Этот проект является первым шагом к долгосрочной электрификации транспортного сектора Кыргызской Республики, - говорит специалист АБР по энергетике Йоханнес Фогель. - АБР тесно сотрудничает с правительством для дальнейшего расширения развития электромобилей в стране и открытия возможностей для участия частного сектора".

Источник: kaktus.media