Мэрия ликвидировала несколько точек незаконной торговли ГСМ

В ходе мероприятий были ликвидированы точки продажи бензина на улице Профсоюзной.

Специалисты администрации Первомайского района столицы провели плановый рейд по выявлению и ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ходе мероприятий были ликвидированы точки продажи бензина на улице Профсоюзной. Обнаружены и ликвидированы также две торговые точки на бульваре Эркиндик.

В отношении незаконных предпринимателей составлены административные протоколы по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях". Нарушителям придется заплатить штраф. Для физических лиц это - 3 тысячи сомов, для юридических лиц - 13 тысяч сомов. С владельцами незаконных точек продажи ГСМ проведены разъяснительные беседы.

Источник: vb.kg