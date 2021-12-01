Мэрия ликвидировала несколько точек незаконной торговли ГСМ

В ходе мероприятий были ликвидированы точки продажи бензина на улице Профсоюзной.
Специалисты администрации Первомайского района столицы провели плановый рейд по выявлению и ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе мероприятий были ликвидированы точки продажи бензина на улице Профсоюзной. Обнаружены и ликвидированы также две торговые точки на бульваре Эркиндик.
В отношении незаконных предпринимателей составлены административные протоколы по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях". Нарушителям придется заплатить штраф. Для физических лиц это - 3 тысячи сомов, для юридических лиц - 13 тысяч сомов. С владельцами незаконных точек продажи ГСМ проведены разъяснительные беседы.
Источник: vb.kg
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