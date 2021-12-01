В каких регионах Кыргызстана самые высокие и низкие доходы у населения? – исследование

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, номинальные денежные доходы населения в I полугодии 2021 года составили 261 млрд 24,9 млн сомов.
Как сообщает в исследовании Нацстаткома, этот показатель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 24,0 процента.
Основными источниками денежных доходов населения являлись доходы от трудовой деятельности, удельный вес которых в структуре доходов составил 68,0 процента, доходы от социальных трансфертов – 14,2 процента и от продажи сельскохозяйственной продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве – 13,4 процента.
При этом, как и прежде, сохранялось различие в среднедушевых денежных доходах населения в зависимости от места проживания. Так, выше среднереспубликанского значения сложились среднедушевые располагаемые денежные доходы населения г. Бишкек (на 329,6 сома), Иссык-Кульской (на 323,3 сома) и Ошской (на 247,9 сома) областей. Приблизились к среднереспубликанскому значению доходы населения Чуйской и Джалал-Абадской областей.
Самые низкие среднедушевые доходы, уровень которых не достигал среднереспубликанского значения, наблюдались у населения Таласской области (на 1 017,2 сома), г. Ош (на 959,5 сома), Нарынской (на 922,2 сома) и Баткенской (на 273,1 сома) областей.
Распределение общего объема денежных доходов по квинтильным группам населения складывается в пользу 20-процентов с наибольшими доходами, у которых сконцентрировано более 40 процентов всех денежных доходов.
Источник: Кабар
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