Из-за новой стройки улица Целинная покрыта толстым слоем грязи: фото, видео

Улица Целинная покрыта толстым слоем грязи из-за строительства нового объеката.

Об этом Kaktus.media сообщил читатель.

"В Бишкеке, на пересечении улиц Шота Руставели и Целинной, строительная техника начала рыть котлован и растаскивает грязь по всему району. Примечательно, что стройка идет прямо напротив школы №47 и дети вынуждены ходить по грязи. Посмотрите на фото, это асфальтированная улица. Но выглядит теперь как проселочноая дорога. А ближе к обеду вся это грязь оттаивает и превращается в жижу", - рассказал читатель.

Источник: kaktus.media