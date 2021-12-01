Из-за новой стройки улица Целинная покрыта толстым слоем грязи: фото, видео

Улица Целинная покрыта толстым слоем грязи из-за строительства нового объеката.
Об этом Kaktus.media сообщил читатель.
"В Бишкеке, на пересечении улиц Шота Руставели и Целинной, строительная техника начала рыть котлован и растаскивает грязь по всему району. Примечательно, что стройка идет прямо напротив школы №47 и дети вынуждены ходить по грязи. Посмотрите на фото, это асфальтированная улица. Но выглядит теперь как проселочноая дорога. А ближе к обеду вся это грязь оттаивает и превращается в жижу", - рассказал читатель.
Источник: kaktus.media
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