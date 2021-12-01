Жылкыбаев: Результаты выборов не будут отменены

Требования партий об отмене результатов выборов не будут выполнены.
Об этом в эфире «Марала» сообщил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.
По его мнению, выборы прошли «очень чисто», по сравнению с предыдущими выборами – не было админресурса, подкупа голосов, правонарушений. Готовились к выборам хорошо, в день голосования массовых нарушений не зафиксировано. То, что явка составила 35%, Узарбек Жылкыбаев сравнил с тем, что в целом выборы прошли честно.
«Это – реальная цифра. Не было подвоза, как раньше, не было давления. Избиратели приходили добровольно и изъявляли свою волю», — сказал он.
Поэтому, он считает, нет весомых причин отменять результаты выборов.
«Необходимы существенные причины для отмены результатов выборов. Я такие причины не вижу. Поэтому не будем отменять. У нас демократическая страна, они могут выходить на митинг, выражать свое мнение. Это не проблема. Мы всегда открыты для диалога», — сказал Жылкыбаев.
Источник: Марал радиосу
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!