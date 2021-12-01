Жылкыбаев: Результаты выборов не будут отменены

Требования партий об отмене результатов выборов не будут выполнены.

Об этом в эфире «Марала» сообщил член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.

По его мнению, выборы прошли «очень чисто», по сравнению с предыдущими выборами – не было админресурса, подкупа голосов, правонарушений. Готовились к выборам хорошо, в день голосования массовых нарушений не зафиксировано. То, что явка составила 35%, Узарбек Жылкыбаев сравнил с тем, что в целом выборы прошли честно.

«Это – реальная цифра. Не было подвоза, как раньше, не было давления. Избиратели приходили добровольно и изъявляли свою волю», — сказал он.

Поэтому, он считает, нет весомых причин отменять результаты выборов.

«Необходимы существенные причины для отмены результатов выборов. Я такие причины не вижу. Поэтому не будем отменять. У нас демократическая страна, они могут выходить на митинг, выражать свое мнение. Это не проблема. Мы всегда открыты для диалога», — сказал Жылкыбаев.

Источник: Марал радиосу