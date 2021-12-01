(Фото) Южная Корея увеличит квоты для кыргызских студентов 

Корейская сторона поддержала предложения кыргызской стороны по укреплению взаимодействия по вопросам предотвращения таяния ледников, обмена знаниями между медицинскими работниками в борьбе с пандемией.
30 ноября 2021 года в Душанбе на полях 14-го Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» (ЦАРК) состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева и Южной Кореи Чон Ый Ён. Об этом подробнее рассказали в пресс-службе МИД.
По ее данным, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и обсудили перспективы инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в свете двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам визитов на высшем уровне.
«Была подчеркнута приоритетность продолжения системной работы в условиях текущей экономической и постпандемической обстановки. Собеседники также затронули вопрос открытия прямого авиасообщения, реализацию проектов в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения и привлечения целевых инвестиций из Южной Кореи», - говорится в сообщении.
Корейская сторона поддержала предложения кыргызской стороны по укреплению взаимодействия по вопросам предотвращения таяния ледников, обмена знаниями между медицинскими работниками в борьбе с пандемией.
«В рамках сотрудничества в области образования корейская сторона информировала о решении увеличить квоту для студентов из Кыргызстана до 36 человек», - сообщили в ведомстве.
Источник: Кабар
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