Фейковая страничка с данными Галины Байтерек оставляет негативные комментарии в соцсетях

К сожалению, в соцсетях распространяется скрин странички с моим именем, где написаны негативные комментарии и даже угрозы.

Об этом на своей странице в соцсетях написала завотделом Администрации президента Галина Байтерек.

Она отметила, что эта страничка фейковая.

»Я не пишу негативные комментарии, не имею такой привычки. К критике отношусь спокойно, позитивно воспринимаю ваши советы и рекомендации. Напомню, что в мае этого года к моему удивлению появилась фейковая страничка с моим именем и фото, где и был написан негатив. Чтобы избежать кривотолков в дальнейшем, вынуждена была обратиться в ФБ с просьбой предоставить верификацию моей личной страничке – той, которую сейчас веду лично. Верификацию получила в течение трех дней. Моя страничка верифицирована и обозначена голубой галочкой. Прошу обратить на это внимание и учитывать это в дальнейшем» , — пишет она.

Источник: reporter.kg