Фото дня. Молодожены пришли на избирательный участок в день своей свадьбы

Молодожены пришли на избирательный участок в день своей свадьбы. Фотографию опубликовали в социальных сетях.
Молодожены пришли на избирательный участок в день своей свадьбы. Фотографию опубликовали в социальных сетях.
По словам пользователей, снимок сделали на одной из УИК Иссык-Кульской области. Девушка в свадебном платье и парень в костюме пришли, чтобы исполнить свой гражданский долг.
В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.
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