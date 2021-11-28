Выборы-2021. На 14.00 явка по единому округу составила 16,27 процента

На 14.00 на выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому округу проголосовали 16,27 процента избирателей.

На 14.00 на выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому округу проголосовали 16,27 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего голоса по единому избирательному округу отдали 602 тысячи 432 человека. Самая высокая явка в Нарынской и Таласской областях, самая низкая — в Бишкеке и Чуйской области.

По одномандатным округам проголосовали 593 тысячи 315 человек, что составляет 16,39 процента избирателей.

В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.