Выборы-2021. На 13.00 за рубежом проголосовали 1 тысяча 505 избирателей

На 13.00 по бишкекскому времени на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом проголосовали 1 тысяча 505 кыргызстанцев.

На 13.00 по бишкекскому времени на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом проголосовали 1 тысяча 505 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, выборы продолжаются на 55 участках за рубежом. «В УИК в Великобритании (Лондоне) и США (Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго) голосование начнется позже», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что голосование на всех участках проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, что за рубежом работает 59 избирательных участков. В списки для голосования включены 84 тысячи 128 человек. Это в 2,5 раза больше, чем на выборах в 2020 году.

В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.