В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа

С 29 ноября по 2 декабря в некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».
С 29 ноября по 2 декабря в некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».
Будут устранять утечку природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1979 году, на пересечении улиц Минской и Республиканской.
Голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Фучика, 2-е Черепки, Жибек Жолу, БЧК, в котельной войсковой части 7705.
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