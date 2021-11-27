В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа

С 29 ноября по 2 декабря в некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

С 29 ноября по 2 декабря в некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

Будут устранять утечку природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1979 году, на пересечении улиц Минской и Республиканской.

Голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Фучика, 2-е Черепки, Жибек Жолу, БЧК, в котельной войсковой части 7705.