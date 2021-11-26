Ясновидящая: После выборов возможна революция, но только при одном условии

Предстоящие выборы в парламент обещают быть интересными, и хоть агитация сегодня проходит относительно вяло по сравнению с предыдущими годами, многие кыргызстанцы задаются вопросом, может ли повториться прошлогодний сценарий.

Ясновидящая Света Тойгонбаева, к которой наша редакция обратилась за очередной порцией ее прогнозов, считает, что революция вполне может повториться, но только если выборы пройдут с нарушениями и фальсификациями.

"В целом, я вижу, что выборы пройдут без крупных нарушений. Не будут, как раньше, использоваться админресурс и массовые подкупы. Президенту и главе кабмина я бы посоветовала чаще встречаться с народом, чтобы лучше узнать нужды людей.

Больше всего недовольства итогами выборов я вижу среди одномандатников. Будут взаимные обвинения и требования отменить итоги выборов на некоторых избирательных участках", - сказала она.

Президенту страны ясновидящая вновь посоветовала не особо доверять окружению.

"Президент Садыр Жапаров должен быть осторожным, обдумывая свой каждый шаг, так как может привлечь к себе много недоброжелателей. Он не должен слепо доверять близкому окружения. Также я бы посоветовала ему следить за здоровьем, так как вижу, что оно у него немного ослабилось.

Вижу, что президент намерен осуществить два крупных проекта для Кыргызстана. В целом, у него хорошие намерения для улучшения жизни народа, но он должен максимально задействовать председателя кабмина в работе. То есть тщательно следить за действиями каждого, с кем он работает. Вижу, что многие руководители органов предоставляют ему недостоверную информацию.

Если выборы пройдут благополучно, то в страну будут вложены еще больше инвестиции. С марта 2022 года вижу положительные сдвиги в Кыргызстане. Конечно, после выборов могут возникнут проблемы и поэтому мы должны заранее все предусмотреть. Самое главное, президент, глава кабмина и другие чиновники не должны вмешиваться в процесс выборов", - отметила она.

Что же касается победителей предвыборной гонки, то здесь ясновидящая не стала кого-либо выделять.

"Пусть победят достойные и сильные. Народ должен понять, что эти парламентские выборы должны пройти честно, иначе очередного переворота не избежать. А так вижу, что неплохие шансы у партии "Ата Журт Кыргызстан", "Ата Мекен", "Альянса" и "Ишенима". Также отметила бы "Бутун Кыргызстан" и "Азаттык", у которых есть свой электорат", - добавила Тойгонбаева.

URL: https://www.vb.kg/409855