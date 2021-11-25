В несколько раз вырос импорта скота в Кыргызстан

С января по сентябрь этого года скот в КР поставляли минимум из девяти стран.

Самый далекий поставщик — Австралия.

Резко выросли объемы импорта скота в Кыргызстан, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Импорт за январь–сентябрь текущего года:

- лошади, ослы, мулы, лошаки (нет разбивки по видам) — 2 712 голов (за аналогичный период 2020-го — 560); большая часть поступила из России, также привозили скот из Казахстана, Беларуси, Литвы, Узбекистана, Турции, Польши и неуказанных стран Евросоюза;

- крупный рогатый скот — 31 614 голов (в прошлом году — 4 314); основные поставщики — Россия и Казахстан, также были небольшие партии из Беларуси, Чехии и неуказанных стран Евросоюза;

- овцы — 750 голов (в прошлом году — 17); 648 голов привезли из России, остальных — из Австралии, все они чистопородные.

Недавно советник главы ассоциации "Союз животноводов КР" рассказал, что кыргызстанцы покупают скот в России и перепродают в Узбекистан.

sputnik.kg