В несколько раз вырос импорта скота в Кыргызстан 

С января по сентябрь этого года скот в КР поставляли минимум из девяти стран.
Самый далекий поставщик — Австралия.
Резко выросли объемы импорта скота в Кыргызстан, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Импорт за январь–сентябрь текущего года:
- лошади, ослы, мулы, лошаки (нет разбивки по видам) — 2 712 голов (за аналогичный период 2020-го — 560); большая часть поступила из России, также привозили скот из Казахстана, Беларуси, Литвы, Узбекистана, Турции, Польши и неуказанных стран Евросоюза;
- крупный рогатый скот — 31 614 голов (в прошлом году — 4 314); основные поставщики — Россия и Казахстан, также были небольшие партии из Беларуси, Чехии и неуказанных стран Евросоюза;
- овцы — 750 голов (в прошлом году — 17); 648 голов привезли из России, остальных — из Австралии, все они чистопородные.
Недавно советник главы ассоциации "Союз животноводов КР" рассказал, что кыргызстанцы покупают скот в России и перепродают в Узбекистан.
sputnik.kg
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