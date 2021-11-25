Жээнбеков, Зулпукаров, Сарпашев и Нарымбаев встретят Новый год в СИЗО

По делу ранее были задержаны ряд бывших и действующих чиновников и депутатов.

Для некоторых суд вынес. Многие пока находятся под следствием.

Первомайский районный суд Бишкека продлил сроки содержания под арестом четырех фигурантов дела по коррупции при реализации проекта "Кумтор".

Речь о депутатах Асылбеке Жээнбекове, Торобае Зулпукарове, экс-вице-премьере Тайырбеке Сарпашеве и бывшем руководителе аппарата президента Данияре Нарымбаеве.

Согласно решению суда, они останутся в СИЗО ГКНБ до 30 января следующего года, то есть фактически встретят Новый 2022 год в стенах изолятора.

По подозрению в коррупции по делу золоторудного месторождения задержаны ряд действующих и бывших чиновников и депутатов. Некоторые были оштрафованы приговором суда на сотни тысяч сомов, так как согласились на сделку со следствием, другим, к примеру экс-премьер-министрам Джоомарту Оторбаеву и Темиру Сариеву изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Есть те, кто остается под арестом.

ГКНБ еще в августе представлял предварительные результаты расследования дела.



sputnik.kg