Новый закон о госязыке. Посол России высказал опасение

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко прокомментировал проект закона о государственном языке, общественные слушания по которому недавно завершились.

Свое мнение он высказал на странице в Instagram.

По его словам, есть опасение, что принятие этого законопроекта приведет к сокращению применения русского языка и сузит права русскоязычных граждан.

«Внимательно отслеживаем ситуацию с проектом нового закона «О государственном языке Кыргызской Республики», вокруг которого в обществе уже развернулись бурные дискуссии. Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан. Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?» — отметил Николай Удовиченко.

Напомним, Национальная комиссия по госязыку завершила разработку проекта закона «О государственном языке». Он прошел общественное обсуждение и будет передан на рассмотрение Жогорку Кенеша. Обновленная редакция представлена на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов КР.

Стоит отметить, что в новой редакции Закона «О госязыке» исчезла гарантия права представителям всех этносов на сохранение родного языка. Исчезла и важная формулировка: «Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214791/