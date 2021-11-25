Новый закон о госязыке. Посол России высказал опасение

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко прокомментировал проект закона о государственном языке, общественные слушания по которому недавно завершились.
Свое мнение он высказал на странице в Instagram.
По его словам, есть опасение, что принятие этого законопроекта приведет к сокращению применения русского языка и сузит права русскоязычных граждан.
«Внимательно отслеживаем ситуацию с проектом нового закона «О государственном языке Кыргызской Республики», вокруг которого в обществе уже развернулись бурные дискуссии. Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан. Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?» — отметил Николай Удовиченко.
Напомним, Национальная комиссия по госязыку завершила разработку проекта закона «О государственном языке». Он прошел общественное обсуждение и будет передан на рассмотрение Жогорку Кенеша. Обновленная редакция представлена на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов КР.
Стоит отметить, что в новой редакции Закона «О госязыке» исчезла гарантия права представителям всех этносов на сохранение родного языка. Исчезла и важная формулировка: «Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214791/
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