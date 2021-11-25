Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

Таксист, которому блогеры подарили автомобиль, собирает деньги на лечение дочери

Кыргызстанский таксист, которому Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян подарили автомобиль, собирает деньги на лечение дочери.

Об этом он сообщил в Instagram в беседе с ведущим Улукбеком Сапарбек уулу.

Таксист отметил, что у дочери с рождения не слышит одно ухо. Необходимо сделать операцию, и стоит она 1,5 миллиона рублей.

В связи с этим он попросил помощи у неравнодушных граждан.


Реквизиты Сбербанка:

номер счета: 40820810438043006389,

Бик: 044525225,

карта: 4276380083443031,

+79263666422, 

ФИО: Апсаматов Эгеммиер Орозбаевич.

Граждане, которые проживают в Кыргызстане, могут помочь по информации ниже:

Элсом: 0550455557 S.U.U.,

для баланса: 0550455557,0505455557,

Мбанк: 996550455557,

Сапарбек уулу Улукбек.

Оптима: 4169585352777014,

Сапарбек уулу Улукбек.

Кыргызстан банк: 4177490169027697,

Сапарбек уулу Улукбек.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214823/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить