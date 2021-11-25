Таксист, которому блогеры подарили автомобиль, собирает деньги на лечение дочери

Кыргызстанский таксист, которому Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян подарили автомобиль, собирает деньги на лечение дочери.
Об этом он сообщил в Instagram в беседе с ведущим Улукбеком Сапарбек уулу.
Таксист отметил, что у дочери с рождения не слышит одно ухо. Необходимо сделать операцию, и стоит она 1,5 миллиона рублей.
В связи с этим он попросил помощи у неравнодушных граждан.
Реквизиты Сбербанка:
номер счета: 40820810438043006389,
Бик: 044525225,
карта: 4276380083443031,
+79263666422,
ФИО: Апсаматов Эгеммиер Орозбаевич.
Граждане, которые проживают в Кыргызстане, могут помочь по информации ниже:
Элсом: 0550455557 S.U.U.,
для баланса: 0550455557,0505455557,
Мбанк: 996550455557,
Сапарбек уулу Улукбек.
Оптима: 4169585352777014,
Сапарбек уулу Улукбек.
Кыргызстан банк: 4177490169027697,
Сапарбек уулу Улукбек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214823/
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