Из-за подготовки к выборам школы Бишкека не будут переходить на онлайн-обучение

Из-за подготовки к выборам школы Бишкека не будут переходить на онлайн-обучение.

Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она пообещала разобраться, почему родителям учеников ряда столичных общеобразовательных учреждений классные руководители сообщили о переводе на онлайн.

«Школы, детские сады, в которых расположены избирательные участки, будут переведены на онлайн-обучение только на один день — в понедельник — для проведения дезинфекции», — отметила Виктория Мозгачева.



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