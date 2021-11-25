Из-за подготовки к выборам школы Бишкека не будут переходить на онлайн-обучение.
Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.
Она пообещала разобраться, почему родителям учеников ряда столичных общеобразовательных учреждений классные руководители сообщили о переводе на онлайн.
«Школы, детские сады, в которых расположены избирательные участки, будут переведены на онлайн-обучение только на один день — в понедельник — для проведения дезинфекции», — отметила Виктория Мозгачева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214821/
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