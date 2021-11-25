ГКНБ: По факту коррупции задержаны аудитор и инспектор Счетной палаты Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". 100 % акций которого принадлежит государству.
ГКНБ Кыргызской Республики продолжается планомерная работа, направленная на выявление, пресечение и предупреждение коррупционных проявлений, в том числе в государственных органах, имеющих контрольно-ревизионные функции.
Так, органами национальной безопасности были установлены факты коррупции с причинением ущерба в особо крупном размере в ОАО «Эйр Кыргызстан», 100 % акций которого принадлежит государству.
Одновременно с этим, отдельные должностные лица Счетной палата Кыргызской Республики, вступив в сговор с руководством указанной авиакомпании, в ходе проведения плановых аудитов умышленно укрывали наличие причиненного государству ущерба в размере 3 160 903 долларов США.
С учетом собранных в ходе расследования неопровержимых доказательств вины, аудитор Счетной палаты Кыргызской Республики «С.З.» и инспектор «О.Ж.» были привлечены к уголовной ответственности по ст.319 ч.1 УК КР («Коррупция»), а Первомайским районным судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие по данному уголовному делу продолжается, по результатам которого будет дана юридическая оценка и другим фигурантам дела, чья причастность к совершению отмеченного преступления будет доказана в ходе расследования.
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