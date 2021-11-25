Шамурза Борукулов: «Единственное, что сделал Али Токтакунов как журналист – оклеветал Райымбека Матраимова»

Такое мнение гражданский активист Шамырза Борукулов выразил на своей страничке в Фейсбуке.

«А кто проверит самого Али Токтакунова, который показывает себя смельчаком и расследователем?

В 2017 году Атамбаев ушел из власти, пришел его так называемый преемник Жээнбеков, который решил выйти за рамки линии, расчерченной Атамбаевым, сделав выбор в пользу кыргызского народа, а не «друга». С тех пор Али Токтакунов, как журналист, только и делал что клеветал Райымбека Матраимова, выливал на Райымбека помои, приготовленные Атамбаевым, не обходя при этом стороной его приближенных и семью. Ничего другого не сделал.

Из них два года провел в Праге, заявляя – в Кыргызстане нет демократии, кыргызский народ не подчиняется указаниям Запада.

Отсюда возникает вопрос, каким образом у него появился шикарный дом в городе и джип?

По указанию атамбаевского консула-шофера Сопокова получил у Саймаити 100 тысяч долларов.

Теперь становится очевидно, что такую же сумму получил от самого Атамбаева. Неспроста же он три года выставлял в дурном свете Матраимова.

Почему Али Токтакунова не привлекут к ответственности? Или Токтакунов тоже относится к музейным экспонатам, которые нельзя трогать, как и Бабанов? Не многовато ли экспонатов у нас стало? Бабанов, Сариев, Абылгазиев, Сапар, Албек.

И каким-то образом во всех бедах оказывается виновен Асылбек Жээнбеков. Что это, если не трайбализм? Побойтесь Бога, господа», – пишет он.

Источник: Argument.kg, gezitter.org