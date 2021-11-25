На форуме в Киргизии рассказали об истинной деятельности биолабораторий Пентагона

Модератором дискуссии традиционно выступает обозреватель "Ридуса" Александр Александровский.



В столице Киргизии Бишкеке проходит международная конференция "Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе", организованная Фондом по молодежному гуманитарному сотрудничеству "Евразийцы - новая волна", "Ридусом" и порталом "Кундеми".

Эпидемиологи, вирусологи, журналисты и политологи из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии и других стран обсуждают истинные цели и задачи американских бактериологических лабораторий, расположенных в регионе. Модератором дискуссии традиционно выступает обозреватель "Ридуса" Александр Александровский.

Дискуссию открыл глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, который уже несколько лет занимается изучением ситуации с биологическими лабораториями на постсоветском пространстве. По его словам, их деятельность непрозрачна.

На основе контактов с сотрудниками этих лабораторий и мониторинга открытых публикаций в западной прессе эксперт пытается отслеживать эту деятельность. Ему удалось установить следующие факты:

"На текущий момент на территории Центральной Азии действуют три крупных биолабораторных комплекса, контролируемых США.

Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан, лаборатория в Жамбылской области Казахстана, а также лаборатория в Ташкенте на базе Института вирусологии.

Все эти лаборатории имеют третий уровень биозащиты, построены на деньги Пентагона и в их работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования.

Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения - биологического, химического и ядерного".

"Львиная доля разработок этих лабораторий связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на домашних животных", - отметил Мендкович.

Участники конференции также отметили, что в данный момент в Кордайском районе Казахстана по заказу Министерства обороны США ведется строительство еще одной биолаборатории с высшим уровнем опасности, аналогичной той самой лаборатории в китайском городе Ухань. Строительство должно завершиться к 2025 году.

Стоит отметить, что США пытались открыть еще одну лабораторию в самом центре Бишкека еще в 2009 году, но кыргызстанцы смогли в ходе массовых акций протеста заставить руководство страны отказаться от этого проекта.

Напомним, с момента поражения нашей планеты пандемией коронавируса "Ридус" провел уже более десяти мероприятий, связанных с проблематикой рукотворных вирусов и деятельности закрытых американских военных лабораторий на территории бывшего СССР. Ранее аналогичная конференция прошла в Ереване.

Присутствующий на ней главный редактор "Ридуса" Андрей Гулютин напомнил, что Соединенные Штаты регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств так и не было представлено.

"Уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под „крышей" Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США. Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара.

Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, это особенно важно.

Если не получится прекратить работу военных биолабораторий, то необходимо хотя бы потребовать ее прозрачности", - отметил Андрей Гулютин.

Участники конференции в Бишкеке представят итоговую резолюцию, в которой перечислят зафиксированные факты о деятельности западных биолабораторий и расскажут о представляющих угрозу экспериментах, связанных с биологическими агентами, которые переносят болезни и которые являются болезнетворными для человека, животных, растений и окружающей среды в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Средней Азии.

Максим Коломиец

Источник - Русская весна