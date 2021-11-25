Кандидата в депутаты Дастана Джумабекова просят снять с предвыборной гонки

У Джумабекова есть 3 штрафа и 1 письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.
Кандидата в депутаты по Манасскому избирательному округу №20 и экс-спикера ЖК Дастана Джумабекова просят снять с предвыборной гонки. Соответствующая жалоба на него поступила в ЦИК КР от Мамаева А.М.
Заявитель напомнил, что у Джумабекова есть 3 штрафа и 1 письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.
Также Мамаев в своей жалобе указал, что кандидат в своей предвыборной агитации использовал несовершеннолетних граждан.
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