Кандидата в депутаты Дастана Джумабекова просят снять с предвыборной гонки

У Джумабекова есть 3 штрафа и 1 письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.

Кандидата в депутаты по Манасскому избирательному округу №20 и экс-спикера ЖК Дастана Джумабекова просят снять с предвыборной гонки. Соответствующая жалоба на него поступила в ЦИК КР от Мамаева А.М.

Заявитель напомнил, что у Джумабекова есть 3 штрафа и 1 письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.

Также Мамаев в своей жалобе указал, что кандидат в своей предвыборной агитации использовал несовершеннолетних граждан.



URL: https://www.vb.kg/409831