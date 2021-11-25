Удастся ли Аскару Джаныбекову воплотить в жизнь свои намерения - вопрос

На этой неделе министр сельского, водного хозяйства хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков рассказал о своих планах по развитию отрасли.

Но удается ли ему воплотить в жизнь эти намерения - большой вопрос.

Прежде всего, главный аграрий страны хочет обновить семенной фонд страны. По его словам, фермеры Кыргызстана сейчас выращивают устаревшие сорта сельскохозяйственных культур. "Им пользовались еще в 80-х годах прошлого века", - справедливо говорит Аскарбек Джаныбеков. По словам министра, дехканам необходимо 100-120 тысяч тонн семян новых, высокопроизводительных сортов. Для реализации этих планов ежегодно в республику необходимо завозить не менее 50 тысяч тонн различного посевного материала. У Джаныбекова уже есть предварительные договоренности с селекционерами из Казахстана и России о приобретении самых перспективных сортов пшеницы, ячменя, кукурузы, многолетних трав и т.д. Более того, в республику уже поставлена тысяча тонн элитных семян пшеницы. Крестьяне будут за нее рассчитываться после сбора урожая в будущем году.

Без всякого сарказма можно утверждать, что министр Джаныбеков начал благое дело. Уже давно пора было взяться за обновление семенного фонда страны. Стыдно говорить, но в Кыргызстане собирали в лучшем случае по 25 центнеров зерна пшеницы с гектара, а в нынешнем засушливом году - не более 20. А в России, между прочим, скашивают по 50 центнеров, в западных странах - по 70 и более.

Но и в этом, казалось бы, бесспорном начинании главы аграрного ведомства, имеются изъяны. В Кыргызстане уже более 50 лет действует Научно-исследовательский институт земледелия. В его запасниках имеются семена высокоурожайных культур, причем, РАЙОНИРОВАННЫХ, то есть, адаптированных к непростому климату Кыргызстана. А как поведут себя в нашей почве семена российской и казахстанской селекции еще неизвестно. Поэтому может быть министру Джаныбекову имеет смысл встретиться с сотрудниками института земледелия и узнать об имеющемся у них золотом посевном фонде, а потом начать в массовом порядке внедрять высокоурожайные семена в производство. Этот вариант однозначно был бы надежнее и дешевле.

Глава аграрного ведомства намерен намерен приобретать за рубежом и породистый крупный рогатый скот. По официальным данным, сейчас в стране имеется 1 миллион 700 тысяч голов коров и быков и их поголовье растет с каждым годом. Только вот от каждой буренки фермеры получают по 2030 литров молока в год, а суточный привес бычков составляет всего лишь 700-800 граммов. Для сравнения сообщим: в странах Западной Европы от каждой КОЗЫ получают по 3000 литров молока в год, а ежедневный привес бычков там составляет не менее двух -трех килограммов. Вот поэтому Аскарбек Джаныбеков и запланировал визит в российские племхозы для подписания контрактов о поставках в Кыргызстан высокопродуктивного молодняка. И здесь по существу добавить нечего - прав министр, животноводство страны необходимо спасать в пожарном порядке, иначе мы скатимся в XIX век. И все же хочется спросить главу ведомства и его кураторов в правительстве: а что сделано для возрождения Научно-исследовательского института животноводства? Ведь в советские годы это учреждение получало ордена и медали за выведение новых, высокопродуктивных пород крупного и мелкого рогатого скота. Может предоставить ученым режим наибольшего благоприятствования, и они пусть не скоро, а через энное количество лет вновь удивят ученых -животноводов всего мира своими уникальными достижениями. Хорошо, представим, что Джаныбекову удастся подписать необходимые нашей стране контракты, но ведь и высокопроизводительные породы животных имеют обыкновение распыляться в массе беспородной скотинки. Об это чиновники подумали? Похоже, что нет.

Стыд и срам, но на сегодняшний день Кыргызстан обеспечивает себя растительным маслом только на 18 процентов. В советские годы полки наших магазинов были заставлены этим продуктом. Вкусным, душистым, без всяких более чем сомнительных очистителей. Говорят, мы даже поставляли хлопковое масло во все соседние республики. Глава нашего аграрного ведомства намерен и в этом вопросе навести порядок. Он планирует фермерам, желающим выращивать подсолнухи, выделить земли из Госфонда, обеспечить крестьян длинными и дешевыми кредитами. "Тем самым, - говорит Аскарбек Джаныбеков, - мы обеспечим сырьем все три имеющиеся в республике маслоперерабатывающие предприятия". Есть такая пословица: "Свежо придание, да верится с трудом". Никто не выделит Джаныбекову даже одного гектара. Каждый клочок земли сейчас на вес золота. Поэтому на данный момент возможен только один путь: закупать семечки за рубежом. Ну, и конечно, заинтересовывать крестьян в выращивании подсолнухов.

Состояние мелиоративной сети в стране сегодня - аховое. Магистральные каналы еще находятся в относительном порядке, то внутрихозяйственные сети представляют из себя решето. До 40 процентов живительной влаги теряется в отдельных местах по этой причине. Поэтому аграрии настоятельно просят власти взять на свой балланс и внутрихозяйственные сети. Однако, Минсельхоз пошел по другому пути: его спецы приступили к реализации обводного Чуйского канала. Да, этот объект жизненно необходим. Но если арыки и небольшие каналы в селах находятся в аварийном состоянии, то никакие мега-проекты не спасут. К тому же министр почему-то ничего не говорит о поддержке крестьян в приобретении систем капельного орошения и дождевальных установок. Сельхозпроизводители всех стран мира уже давно освоили эти экономичные методы орошения полей, и лишь мы озадачиваемся грандиозными стройками.

И еще один вопрос есть к министру Джаныбекову: будет ли в стране внедряться госзаказы на выращивание хотя бы основных сельскохозяйственных культур. Без этого метода управления аграрной отраслью - нам всем точно не выжить. Возьмем кукурузоводов. В этом году они вырастили 600 тысяч тонн янтарного зерна, а внутреннему рынку нужно только 400 тысяч тонн. Излишки своей продукции полеводы хотели экспортировать в соседние страны, но государство запретило им это делать. А что если грамотно решать эти вопросы? То есть, посчитать сколько тысяч тонн той или иной продукции необходимо стране и распределить этот объем между фермерами. Но не просто распределить, а обеспечить, как любит говорить министр Джаныбеков, дешевыми и длинными кредитами, а также семенами и горюче-смазочными материалами. А кто из крестьян перевыполнит госзаказ, тот пусть со спокойной совестью отвозит излишки своей продукции за кордон. Кстати, глава аграрного ведомства пообещал разрешить кукурузоводам отправить на экспорт 200 тысяч тонн своего урожая. Это правильное решение. Ведь в противном случае зерно может сгнить в крестьянских амбарах.

Нам кажется, что Аскар Джаныбеков верно нащупал все болевые точки аграрной отрасли страны. Но "успокаивающие" методы выбраны не верно. Вернее, это даже какие-то "полуметоды".





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