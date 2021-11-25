В Узбекистане молодых людей заставляют сбрить бороду

Милиция узбекского города Янгийул привела в отделение десятки мужчин, заставила их сбрить бороду.
Об этом пишет узбекская служба «Азаттыка».
38-летний Икрам Холматов 22 ноября был вызван в отдел внутренних дел.
«По какому-то делу милиция пригласила для дачи показаний. Приведя в РОВД, проверили мой телефон. Ничего не нашли, но начали оказывать давление. Сказали: «Сбреешь бороду, иначе это сделаем мы». Я был против. Тогда они сказали: «Для тебя слова отца ничего не значат? Твой отец сказал: «Мой сын бреет бороду». Так как разговор зашел о моем отце, я был вынужден побриться. После этого они меня сфотографировали и отпустили», – сказал Холматов.
По некоторым данным, милиция города Янгийул в общей сложности заставила сбрить бороды 22 мужчинам, идущих по пути религии. Не назвавший свое имя джигит заявил, что принудительное сбривание бороды стало обыденным делом.
«Вчера в городской отдел привели 22 мужчин, сбрили им бороду. Особенный упор они делают на верующих. Это не единичный случай», – сказал джигит.
А в РОВД города Янгийул утверждают, что никакого принуждения не было. Они попросили людей немного подправить бороду, чтобы на снимке было видно лицо.
Напомним, ранее сообщалось, что на рынке «Малика» в городе Ташкенте прошел рейд против бородачей.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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