В Ат-Баши построили новое здание ГКНБ

Построено новое здание для сотрудников Ат-Башинского районного отделения ГКНБ.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в церемонии открытия здания приняли участие личный состав и руководство спецслужб, а также представители местных органов власти.

«Здание построено полностью и оснащено необходимой современной техникой для сотрудников, условия труда соответствуют требованиям. Кроме того, был проведен капитальный ремонт здания управления ГКНБ по Нарынской области — полностью обновлена фасадная часть и введен в эксплуатацию тренажерный зал», — сказали в пресс-центре.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/214755/