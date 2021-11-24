С какой стати вдруг темной лошадке - "Ишеним" - пророчат победу в выборах

До выборов осталось меньше недели, и политологи уже вовсю составляют рейтинги возможных победителей.

Одни основываются на объемах финансовых вложений со стороны партий в агитационную деятельность, другие делают выводы на основе социологических исследований.

Что любопытно, и те, и другие эксперты сходятся в одном: малоизвестная среди широких масс партия "Ишеним" войдет в тройку победителей на этих выборах.

Так, например, Фонд по молодежному гуманитарному сотрудничеству "Евразийцы – новая волна" провел масштабный опрос общественного мнения жителей Кыргызстана. Опросили 11 тысяч человек и пришли к выводам, что в "Ата-Журт Кыргызстан", "Ынтымак" и "Ишеним", несомненно, войдут в ЖК с наибольшим количеством мандатов.

При этом, как отметили исследователи, "Ишеним" идет нога в ногу со старейшей оппозиционной партией "Ата Мекен"!

Это, надо отметить, очень странно, поскольку хотя партия "Ишеним" и была создана 10 лет назад, особо она не "раскручена". Даже сегодня на излете выборных страстей, мы практически ничего о ней не знаем. В списке партийных кандидатов нет ни одного узнаваемого лица, а предвыборная программа столь же невыразительная, как и у остальных партий.

VB.KG уже писал о том, что агитационная кампания в преддверии выборов в ЖК проходит пассивно – партии не вкладываются в нее не интеллектуально, ни финансово. В связи с этим, логично предположить, что в день голосования избиратели будут делать выбор по принципу узнаваемости. И понятно, что "Ата Мекен" во главе с Омурбеком Текебаевым в этом смысле у "Ишенима" выигрывает вчистую: социалисты понятны и знакомы самым разным слоям избирателей.

"Ишеним" же это темная лошадка. И победа этой партии, да еще и с большим отрывом, станет серьезным поводом для сомнений в честности и прозрачности выборного процесса.

При таком, раскладе повторится ситуация октября 2020 года. Обязательно будут протесты, потому что победа "Ишеним" на нынешних выборах также противоестественна, как в свое время невероятный взлет "Биримдика" и "Мекеним Кыргызстана". И претензии к действующей власти будут те же самые, что и в прошлом году к Сооронбаю Жээнбекову.

URL: https://www.vb.kg/409701