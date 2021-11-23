«Наша невестка из простой семьи». Райым Матраимов женил сына

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов провел в Бишкеке той, женил сына. Информацию изданию Vesti.kg подтвердил брат экс-чиновника, депутат Искендер Матраимов.

По его словам, сын младшего брата «женился на девушке из простой семьи, а не на дочери политика». На свадьбу были приглашены родственники и близкие.

«Невеста из простой семьи, а не из семьи политиков или чиновников. Не могу называть имя невесты. В политике можете приставать к нам как угодно, но не нужно вмешиваться в дела семьи, к нашим детям. Свадьба прошла хорошо, больше ничего сказать не могу. На торжестве присутствовали наши родственники и близкие к семье люди», — сказал депутат.

В то же время ряд СМИ, опираясь на собственные источники, отметили, что Бакай, сын Райымбека Матраимова, женился на дочери уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Свадьба прошла 20 ноября в отеле Sheraton. Гостям было запрещено снимать происходящее на фото и видео.

На тое было ряд политиков, бывшие и действующие таможенники.

Семья Матраимова и Абдукадыр прославились после скандального громкого журналистского расследования о коррупции на таможне. «Клооп», «Азаттык» и OCCRP раскрыли теневую схему незаконного ввоза товаров из Китая при помощи империи грузоперевозок клана Хабибулы Абдукадыра.

Империя процветала благодаря коррупции на кыргызской таможне, к которой были причастны десятки чиновников, фигурировали миллионы долларов США.

Когда семейный клан Хабибулы Абдукадыра незаконно вез груз из Китая в Кыргызстан, а затем в страны Центральной Азии, Матраимов поддерживал работоспособность этой схемы, а за свои услуги получал «пожертвования» на счет семейного благотворительного фонда. Журналисты доказали, что эта схема позволила вывезти из Кыргызстана 700 млн долларов.





Источник: ky.kloop.asia, gezitter.org