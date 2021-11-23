Скандал с картой. Стало известно, кого наказали в Генеральной прокуратуре

После скандала с картой в госрезиденции «Ала-Арча № 1» на мероприятии, организованном Генпрокуратурой, ответственные сотрудники получили дисциплинарные взыскания.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что начальники организационного управления Каныбек Узакбаев и международного управления ГП Асылбек Акматов получили выговоры.

Кроме того, начальник пресс-службы Генпрокуратуры Белек Калыков написал заявление об уходе по собственному желанию. Приказ подписал глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

Известно, что карта была утверждена управделами администрации президента.

Напомним, 20 ноября глава государства Садыр Жапаров также выступал на фоне карты, где таджикский анклав Ворух, находящийся внутри нашей республики, отделен от Кыргызстана. Позже Генпрокуратура прокомментировала скандал. В надзорном органе заявили, что баннер был заказан в частной компании.



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