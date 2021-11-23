В сфере здравоохранения вместо 15 законов будет всего два

В сфере здравоохранения вместо 15 законов будет всего два.

Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что сегодня в Кыргызстане проводится инвентаризация всех нормативно-правовых актов в целях оптимизации и совершенствования законодательной базы, проведения масштабного и качественного ее изменения на предмет соответствия новой Конституции.

После анализа законопроектов в сфере здравоохранения предложено объединить с постатейной разбивкой на соответствующие главы:

В законопроект «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» объединить законы: «Об охране здоровья граждан в КР», «Об организациях здравоохранения в КР», «О статусе медицинского работника», «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей», «О трансплантации органов и (или) тканей человека», «О донорстве крови и ее компонентов», «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «Об онкологической помощи населению», «О сахарном диабете в КР».

В законопроект «Об общественном здравоохранении» объединить законы: «Об общественном здравоохранении», «О профилактике йододефицитных заболеваний», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О ВИЧ/СПИДе в КР», «О защите населения от туберкулеза».

В ведомстве добавили, что в настоящее время законопроекты обсуждаются в рамках рабочей группы и расширенных заседаний с участием организаций здравоохранения.



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