Кыргызстан предложил создать европейский университет и школу в КР

Об этом он заявил на форуме «ЕС — Центральная Азия — превращение вызовов в возможности».



Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев предложил продвинуть сотрудничество в сфере образования и создать европейский университет в Центральной Азии, а также среднюю европейскую школу в КР. Об этом он заявил на форуме «ЕС — Центральная Азия — превращение вызовов в возможности».

Кроме того, чиновник рассказал коллегам о подготовке кыргызской стороны к проведению консультативной встречи глав государств ЦА в Бишкеке в 2022 году. Также стороны договорились на постоянной основе проводить экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия». Планируется, что второй форум пройдет в Казахстане в 2023-м.

«Комиссар по международному партнерству Евросоюза Ютта Урпилайнен проинформировала о выделении финансовых средств со стороны ЕС для региона ЦА на 2021-2027 годы в рамках региональной индикативной программы Европейского союза. Средства будут распределены по региону для реализации проектов по приоритетным направлениям сотрудничества: устойчивое развитие (права человека, вода и энергетика, гражданское общество, укрепление мира и безопасности) и процветание (цифровизация, деловая среда, повышение человеческого потенциала)», — говорится в сообщении МИД.



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