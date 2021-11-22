Centerra Gold Акылбеку Жапарову: В нашем заявлении нет ничего нового

В канадской компании Centerra Gold Inc.ответили на заявление председателя кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова о руднике "Кумтор":
"Как мы четко заявили в раскрытом нами информационном сообщении, Kumtor Gold Company продолжает быть дочерней компанией, полностью принадлежащей Centerra Gold Inc., и мы будем продолжать предпринимать все юридические шаги, чтобы привлечь правительство Кыргызстана к ответственности за незаконный захват рудника "Кумтор". В нашем раскрытии информации нет ничего нового, оно просто формализует объявление, сделанное нами 10 августа 2021 года, об учете рудника в качестве прекращенной бизнес-операции на нашем балансе"", - заявили в компании. .
Напомним, вчера председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров заявил, что "компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа – месторождение Кумтор".
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