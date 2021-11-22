Кыргызстан и Таджикистан лидируют по денежным переводам из России

Деньги, отправляемые на родину рабочими-мигрантами, составляют более четверти ВВП Кыргызстана и Таджикистана.
Сейчас объемы денежных переводов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, сообщает Emerging Europe.
В доле ВВП переводы в Кыргызстан и Таджикистан составляют свыше 25 процентов. Средний размер перевода в эти страны составил $200. В первом квартале 2021 года произошло увеличение перевода от 0,1 процента до 6,6 процента по сравнению с прошлогодними показателями.
По прогнозам KNOMAD, инициативы ООН по сбору данных и экспертизе процессов миграции и развития, объемы денежных средств, отправляемых домой рабочими-мигрантами (основной источник дохода в ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии), вырастут на 5,3 процента до $67 миллиардов к концу 2021 года.
Увеличение переводов стало возможным благодаря более сильной экономической активности в Европейском союзе и росту цен на энергоносители. Предполагается, что денежные переводы вырастут еще на 3,8 процента в 2022 году.
В 2020-м объемы переводов в Восточную Европу и Центральную Азию упали на 8,6 процента. Регион значительно выиграл от восстановления российской и польской экономики и роста нефтяных цен.
Переводы из России в основном связаны с неторговыми секторами (здравоохранение, образование, недвижимость и строительство), где занято большинство рабочих-мигрантов.
Однако дальнейший рост может быть затруднен в связи с большим, чем ожидалось, замедлением основных экономик, откуда отправляются переводы, и проблемами на энергетическом рынке, которые могут возникнуть при внезапном падении нефтяных цен. Ухудшение фундаментальных показателей и уязвимость экономик также могут оказать негативное влияние на переводы.
«Переводы от мигрантов значительно дополняют государственные программы финансирования семей, переживающих трудные времена на фоне кризиса COVID-19, — сказал директор Всемирного банка по социальной защите, труду и занятости Михаил Рутковски. — Обеспечение беспрепятственного потока денежных переводов для облегчения жизни семей, оказавшихся в непростой ситуации, — важная задача правительственных программ для поддержки глобального восстановления после пандемии».
Среди других стран региона, где переводы составляют более 10 процентов от ВВП, Косово — 16,7 процента от ВВП, Молдавия — 15,2 процента, Грузия — 12,3 процента, Узбекистан — 11,6 процента, и Черногория — 11,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/214350/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!