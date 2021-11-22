Выборы-2021. На кандидатов от партии «Ишеним» поступила еще одна жалоба

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила очередная жалоба на представителей партии «Ишеним».

Сообщается, что начальник МТУ № 15 по Первомайскому району Бишкека М.Саргожоев якобы агитирует за «Ишеним». По закону, напомним, домкомам и квартальным запрещается проводить агитацию.

В жалобе также отмечается, что начальник МТУ № 15 якобы собрал совещание, где склонял председателей квартальных и домовых комитетов на территории избирательных участков № 1227 и 1228 агитировать жителей в поддержку указанной политорганизации. Информация направлена в МВД, началась проверка.

Это уже не первое заявление о привлечении квартальных претендентами на мандаты по списку «Ишенима» к агитации. Ранее сообщалось, что председатель квартального комитета в Кызыл-Аскере проводит агитацию в поддержку кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от этой партии Рыспая Аматова.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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