Садыр Жапаров: Права человека – первостепенны, поэтому отменена норма о сделке со следствием

Глава государства отметил, что из кодексов, которые вступят в силу 1 декабря текущего года, удалена норма о сотрудничестве со следствием.

«Приняты меры, направленные на регулирование и совершенствование правовых механизмов для защиты интересов государства и граждан», — заявил президент КР Садыр Жапаров 20 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников прокуратуры.

Глава государства отметил, что из кодексов, которые вступят в силу 1 декабря текущего года, удалена норма о сотрудничестве со следствием.

Президент подчеркнул, что эта норма отменена, т.к. права человека считаются первостепенными.

«Как вы сами видели, если один из подозреваемых соглашается сотрудничать и предоставляет информацию о преступлении, то происходит привлечение к ответственности без определения виновности или отсутствия таковой.

Вы хорошо знаете, кто подготовил и принял сегодняшние кодексы, которые действуют с 1 января 2019 года.

Это кодексы, которые противоречат современности и интересам народа. По сути, действующие кодексы очень удобны для прокуроров, следователей и властей.

Представьте, например, что расследуется дело в отношении трех человек, совершивших одно преступление. А с сегодняшними кодексами любой может быть арестован, якобы, он хочет сотрудничать со следствием.

Я хочу сказать, что это удобно для властей, потому как в соответствии с действующим кодексом можно посадить своих политических оппонентов или тех, кто не нравится. Правильно ли это?

Мы сами прошли через это. Теперь мы все устранили и ввели нормы, которые будут работать в интересах людей. Потому как нет ничего вечного. По воле Бога, мое правление тоже закончится. И ваши сроки прокуроров закончатся, вы выйдете на пенсию, времена изменятся. Поэтому нельзя жить одним днем или преследовать личные интересы, мы должны свершить для государства и общества полезные дела, которые останутся на белых страницах истории», — подчеркнул президент Садыр Жапаров, обращаясь к участвующим на мероприятии работникам органов прокуратуры страны.

Источник: Кабар, gezitter.org