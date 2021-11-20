Выборы-2021. Кандидата от «Бутун Кыргызстана» заподозрили в подделке документов

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

Экс-полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области, кандидата в депутаты ЖК по списку партии «Бутун Кыргызстан» Кыянбека Сатыбалдиева заподозрили в подделке документов о высшем образовании. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Следователь ГСУ ГКНБ сообщил, что Джалал-Абадское управление начало досудебное производство по признакам статьи «Подделка документов» УК КР. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

По словам следователя, в 2012-м Кыянбек Сатыбалдиев получил на свое имя академическую справку, подтверждающую его обучение в 1996-2000 годах на экономическом факультете Джалал-Абадского госуниверситета. На ее основании он зачислился на 4-й курс Джалал-Абадского института экономики и предпринимательства и в 2013-м окончил экономический факультет и получил диплом, после чего окончил еще и факультет переподготовки и повышения квалификации кадров КНУ, получил диплом с присвоением квалификации «юрист».

«В академсправке, выданной Джалал-Абадским госуниверситетом, указано, что она выдана на основании приказа ректора от 2000 года об академической неуспеваемости, то есть отчислении. Кроме того, к ней приложен листок с приказами о переводе студента Сатыбалдиева с курса на курс. Особо обращаем внимание на то, что в этих приказах указано имя родного брата кандидата Кыялбека. Оплата обучения также осуществлялась на имя брата. В журналах студентов также значится имя Кыялбек», — отметил следователь ГСУ ГКНБ.

Он добавил, что имеющиеся данные в госкомитете свидетельствуют о том, что дипломы Джалал-Абадского института экономики и предпринимательства и КНУ Кыянбек Сатыбалдиев получил незаконно, на основании поддельных документов об обучении в Джалал-Абадском госуниверситете.

«В целях пресечения возможной незаконной деятельности ответственных работников Джалал-Абадского университета и Кыянбека Сатыбалдиева начато досудебное производство», — подчеркнул следователь.

Члены Центризбиркома решили принять информацию ГКНБ к сведению и вернуться к рассмотрению вопроса после завершения следственных мероприятий.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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