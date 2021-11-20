Выборы-2021. Дастан Бекешев обжалует решение ЦИК о штрафе его уполномоченного

Напомним, ранее депутата ЖК и кандидата вызывали на допрос в ГКНБ.
«За якобы привлечение несовершеннолетних агитаторов моему представителю по выборам ЦИК вынесла штраф. Я с этим не согласен и буду обжаловать решение», — сообщил на своей странице в Facebook кандидат в депутаты ЖК по Октябрьскому избирательному округу № 28 Дастан Бекешев.
«Ни эти якобы несовершеннолетние агитаторы, ни представитель по выборам друг друга даже знать не знают. Мы будем обжаловать это решение Центризбиркома, и правда будет на нашей стороне», — сказал он.
Напомним, ранее депутата ЖК и кандидата вызывали на допрос в ГКНБ. К нему не пускали адвоката и помощников. Поздно вечером Дастан Бекешев вышел с допроса. Он рассказал, что его допрашивали об источниках финансирования и нанимал ли он на работу агитаторами несовершеннолетних. В ГКНБ объяснили, что агитаторам деньги платили без составления договоров вне средств избирательного фонда кандидата в депутаты Дастана Бекешева. Кроме этого, в нарушение закона агитацией претендента занимались лица, не достигшие 18 лет, за денежное вознаграждение.
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