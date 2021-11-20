Народные вести: «В Ноокате упала арка, установленная в селе. Никакие правила безопасности не соблюдались», — говорит житель

В портал Super.kg обратился житель сельской управы Кок-Жар Ноокатского района.

По его словам, в селе из-за ветра упала арка и он недоволен несоблюдением правил безопасности.

«В сельской управе Кок-Жар Ноокатского района упала арка Сарыканды из-за ветра. Дело не в том, что она упала. Проблема в безопасности. Никакие меры безопасности не были соблюдены. Кто бы взял на себя ответственность, если бы во время падения под аркой оказался бы человек или машина?

Когда устанавливали – просто поставили и залили пеной. Другими словами, огромную железяку посадили на клей», — говорит читатель.

Источник: Super.kg, gezitter.org