Международный аэропорт «Иссык-Куль» сегодня обслужил 100-тысячного пассажира

Бишкек, "Саясат. kg". Международный аэропорт «Иссык-Куль» сегодня обслужил 100-тысячного пассажира.

Юбилейным пассажиром стала Джумабаева Чолпон, которая вылетала 20 ноября 2021 года в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

За всю историю аэропорта «Иссык-Куль» впервые за год был обслужен 100-тысячный пассажир. Так, в 2021 году аэропорт обслужил более 1000 авиарейсов, а сегодня 100 тыс. пассажира.

«Отрадно, что наша работа по развитию региональных аэропортов даёт плоды и мы уже достигли отметки 100 тысяч. Это хороший показатель для нас. Я искренне поздравляю счастливчика», - отметил Председатель Правления ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев.

В свою очередь, начальник Международного аэропорта «Иссык-Куль» Алмаз Джумабеков поздравил 100-тысячного пассажира и вручил корпоративный значок ОАО «МАМ» и сувенирную продукцию.

«Мы будем продолжать развивать аэропорт и создавать условия для безопасного полета пассажиров», - сказал он.

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» Алиса Васильчикова вручила счастливчику сертификат на обратный рейс из России в Кыргызстан.

Стоит отметить, что ранее Международный аэропорт «Иссык-Куль» работал только в летний туристический сезон, но с прошлого года начал обслуживать рейсы круглогодично.

