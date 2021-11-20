Рамазан Дырылдаев, экс-депутат: «Президенту недостаточно снизить цены на уголь, ему надо выяснить, кто усугубил ситуацию, привлечь к ответственности»

Бишкек, "Саясат. kg". Экс-депутат Рамазан Дырылдаев считает, что нужно привлекать к ответственности тех, кто завысил цены.

Народ был недоволен в связи с ростом цен на уголь. Намедни президент Садыр Жапаров лично вмешался в этот вопрос и решил проблему. В данное время тонна угля продается по 3 тысячи сомов за тонну. Экс-депутат Рамазан Дырылдаев считает, что нужно привлекать к ответственности тех, кто завысил цены.

— Реализаторы угля хотели воспользоваться ситуацией, заработать побольше и повысили цены. Воспользовавшись наступлением зимы, спекулянты подняли цены на уголь до небес. Кабинету министров давно следовало проконтролировать цены на уголь, а не ждать, когда президент поднимет проблему угля. Возможно они специально обостряли ситуацию, чтобы выставить президента в дурном свете. Теперь президенту не нужно останавливаться на снижении цен на уголь, ему надо выяснить, кто усугубил ситуацию, привлечь к ответственности.

Источник: Sayasat.kg