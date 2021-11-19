Построено новое здание для Узгенского районного отделения ГКНБ

Бишкек, "Саясат. kg". Также было отмечено, что работа по обновлению и укреплению материально-технической базы региональных отделений спецслужб будет продолжена.
Сегодня, 19 ноября 2021 года, построено и сдано в эксплуатацию новое здание Узгенского районного отделения Главного управления ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области. Здание полностью оборудовано всей необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда тоже соответствуют требованиям.
На церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, ветераны ГКНБ, личный состав ОГКНБ, и представители местных властей Узгенского района.
На церемонии генерал-лейтенант К. Ташиев отметил касательно предстоящих парламентских выборов в стране. В частности, он подчеркнул о верховенстве закона и необходимости создания равных правовых условий для всех партий и невмешательства государственных должностных лиц в избирательную компанию.
Также было отмечено, что работа по обновлению и укреплению материально-технической базы региональных отделений спецслужб будет продолжена.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!