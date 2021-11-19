Построено новое здание для Узгенского районного отделения ГКНБ

Бишкек, "Саясат. kg". Также было отмечено, что работа по обновлению и укреплению материально-технической базы региональных отделений спецслужб будет продолжена.

Сегодня, 19 ноября 2021 года, построено и сдано в эксплуатацию новое здание Узгенского районного отделения Главного управления ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области. Здание полностью оборудовано всей необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда тоже соответствуют требованиям.

На церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, ветераны ГКНБ, личный состав ОГКНБ, и представители местных властей Узгенского района.

На церемонии генерал-лейтенант К. Ташиев отметил касательно предстоящих парламентских выборов в стране. В частности, он подчеркнул о верховенстве закона и необходимости создания равных правовых условий для всех партий и невмешательства государственных должностных лиц в избирательную компанию.

Также было отмечено, что работа по обновлению и укреплению материально-технической базы региональных отделений спецслужб будет продолжена.