Народные вести: «Один просит 35, второй 25 сомов. Кто будет контролировать маршрутки?» — спрашивает житель Сокулука

В портал Super.kg обратился житель Сокулукского района.

По его словам, оплата за проезд по маршруту Сокулук — Бишкек остается нестабильной.

«В городе Бишкеке с 1 ноября повысилась оплата за проезд. А кто будет контролировать частную компанию, которая обслуживает маршрут Сокулук — Бишкек? На одной маршрутке берут по 35 сомов, на другой – по 25. Голова идет кругом. Маршрут Сокулук — Бишкек обслуживают две частные компании – 369 и 400. Кто их проконтролирует?» — пишет читатель.

Источник: Super.kg, gezitter.org