Выборы: Камчыбек Жолдошбаев отстранен от выборов

Он также сообщил, что Мухтар Сыдыков является неформальным руководителем штаба кандидата.

Представитель ГКНБ на заседании ЦИК предоставил информацию о задержании 16 ноября 2021 года с поличным родственника кандидата в депутаты по Ленинскому округу №26 Камчыбека Жолдошбаева.

По версии следствия, сват кандидата (сын подозреваемого женат на дочери кандидата) Мухтар Сыдыков занимался подкупом голосов через домкомов и агитаторов района. Следователь также зачитал стенограмму разговора подозреваемого, из которого следует, что он предлагал по 500 сомов за каждый привлеченный голос и 2-3 тысячи сомов за голос избирателю.

Он также сообщил, что Мухтар Сыдыков является неформальным руководителем штаба кандидата.

В свою очередь уполномоченный представитель кандидата в ЦИК Урмат Ороскулов сообщил, что подкуп голосов был личной инициативой Мухтара Сыдыкова, который не является официальным членом штаба. Он также сообщил, что ни один официально зарегистрированный агитатор штаба не участвовал в подкупе голосов.

Однако следствие предоставил данные, что агитатор штаба Жылдызгуль Сыдыкова во время дачи показаний сообщила, что подозреваемый Мухтар Сыдыков предлагал ей 1 тыс. сомов.

Сам кандидат в депутаты Жолдошбаев, как сказал полномочный представитель, не пришел на заседание ЦИК по состоянию здоровья.

В итоге члены ЦИК единогласно отменили регистрацию кандидата в депутаты Камчыбека Жолдошбаева.

Источник: Баракелде, gezitter.org